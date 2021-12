Desarrollo Urbano emitió 20 observaciones en el proceso de Entrega-Recepción a claudistas (FOTOS)

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad emitió 20 observaciones durante el proceso de Entrega-Recepción, las cuales van enfocadas a anomalías de documentación y trámites inconclusos.

Así lo informó el titular, Michel Chaín Carrillo, detallando que será la ex secretaria, Graciela León Matamoros, quien responda las anomalías o de lo contrario serán las autoridades correspondientes las que tomen cartas en el asunto.

El funcionario público destacó que en la pasada administración se dejaron varios trámites inconclusos que no cuentan con la documentación completa para avalar los permisos que fueron otorgados.

Otra de las anomalías refiere a documentación de contratos que no se encuentran de manera escrita ni digital, por lo que no se tiene certeza del gasto de esos recursos públicos, sin embargo, sentenció que toda esta información se podrá solventar, pues son cosas menores.

"Son entre quince a veinte notificaciones dentro de la Entrega-Recepción, que es un proceso administrativo, pedimos a los funcionarios públicos salientes que vengan a aclararnos datos que no nos quedan claros, temas que no nos checan, información que no estamos identificando, lo estamos haciendo en buenos términos y a favor de la ciudad", dijo.