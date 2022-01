Adán Domínguez percibe 90 mil como gerente del Ayuntamiento, aunque sus funciones no están definidas

La dependencia no fue incluida en los proyectos que el presidente municipal pretende realizar para corregir el rumbo de Puebla durante su trienio

El gerente municipal del Ayuntamiento de Puebla, Adán Domínguez Sánchez percibe un salario de 90 mil pesos de manera mensual a pesar de que en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 no vienen definidas sus funciones, informó el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez.

Durante la discusión y la aprobación de este plan el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez evidenció que Domínguez Sánchez percibirá un salario similar al del encargado de la Seguridad Ciudadana.

El servidor publicó sentenció que no es posible que el salario del gerente municipal se compare con el encargado de la seguridad, pues su trabajo no es de riesgo porque no expone su vida.

El regidor acusó que esto se debe a que el gobierno de Eduardo Rivera sólo busca beneficiar a sus allegados, ya que de manera mágica los tabuladores salariales de funcionarios de primer nivel se aumentaron sin que esto se diera a conocer a los miembros del Cabildo.



“Va a ganar como secretario de Seguridad Pública, ese funcionario tiene un sueldo porque se advierten condiciones de riesgo, pero el gerente no tiene condiciones de riesgo”, sentenció.



De acuerdo con la declaración patrimonial de Adán Domínguez Sánchez su salario mensual asciende a 75 mil pesos de manera mensual mientras que el de la secretaria de Seguridad, Consuelo Cruz Galindo es de 80 mil, es decir hay una diferencia de solo cinco mil pesos.

El gerente de la ciudad percibirá casi cien mil pesos mensuales de acuerdo con el regidor, Leobardo Rodríguez Juárez, sin embargo, dentro del Plan de Desarrollo se puede observar que su salario lo percibirá sin que realice acciones para mejorar la calidad de vida de los poblanos, pues su dependencia no fue incluida en los proyectos que el presidente municipal pretende realizar para corregir el rumbo de Puebla durante su trienio.