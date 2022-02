Cargo Móvil recibió su primer contrato y va por la operación de los parquímetros

A la fecha el gobierno lalista no ha pagado el monto de un millón 846 mil 140 pesos que acordó

La empresa Cargo Móvil que el Ayuntamiento de Puebla contempla contratar para el servicio de parquímetros ya fue su proveedora para generar el servicio de infracción digital de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tal como CAMBIO lo adelantó; sin embargo a la fecha no le ha pagado el monto de un millón 846 mil 140 pesos que le prometió.

El 18 de febrero, el director editorial de CAMBIO, Arturo Rueda, en su columna Tiempos de Nigromante reveló que la empresa de Cargo Móvil, Razón Social de Parkimovil, ya había recibido su primer contrato en la administración actual.

De acuerdo con el contrato en poder de CAMBIO, el gobierno de Eduardo Rivera Pérez contrató el 14 de diciembre a dicha empresa para ofrecer el servicio de Servicio de Infracción Digital.

El documento señala que el secretario de Administración Municipal, Bernardo Arrubarrena García, le otorgó de manera directa el contrato a Cargo Móvil, esto ‘en lo oscurito’, pues por la forma en la que se hizo aún no se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La empresa allegada al Yunque recibió un convenio por un millón 846 mil 140 pesos; sin embargo no ha recibido el pago por sus servicios, pese a que su contrato finalizó el pasado 14 de enero del 2022.

Claudia Rivera contrata a Cargo Móvil

En febrero del 2021 el gobierno Municipal encabezado por Claudia Rivera Vivanco contrató a Cargo Móvil para que se hiciera cargo de las infracciones digitales por un monto de siete millones de pesos.

Sin embargo, este servicio fue cancelado debido a que la administración municipal no le pagó a la empresa, pese a que ya se había firmado un contrato.

Dicha herramienta digital fue presentada desde diciembre de 2020 por la ex titular de la SSC, Lourdes Rosales Martínez, para evitar actos de extorsión por parte de los policías de tránsito; sin embargo, el programa se canceló porque no estaba completo, ya que la SSC no compró las cámaras corporales que iban a servir para vigilar que las infracciones se llevaran con legalidad.