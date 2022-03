Denme TIEMPO para explicar mi firma en el contrato de Atria: Consuelo se ahoga en la mentira (VIDEO)

María del Consuelo Cruz Galindo, secretaria de Seguridad Ciudadana, pidió más tiempo para explicar el motivo por el cual mintió al asegurar que no firmó el contrato con Atria Solutions cuando sí lo hizo, tal y como CAMBIO lo exhibió el pasado 11 de marzo al exponer copia del documento en el que se incluye la firma autógrafa de la funcionaria

La secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo, pidió “más tiempo” para explicar el motivo por el cual negó haber firmado el contrato con la empresa Atria Solutions en el que avaló el pasado 2 de diciembre el mantenimiento de las mil 600 cámaras de seguridad, pero que el documento exhibe su rúbrica.



???‍♀️ “Necesito más tiempo”, dice @CruzGConsuelo ante la firma del contrato con la empresa #AtriaSolutions para el mantenimiento de las cámaras de vigilancia en #Puebla pic.twitter.com/0xlyzlMvXE

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 14, 2022









“De ese tema con gusto te contesto, pero dame más tiempo”, comentó



El día de ayer la funcionaria municipal salió de la Sala de Regidores cuando se le cuestionó sobre el motivo por el cual negó haber firmado dicho contrato, el cual detalla que el gobierno municipal le pagó 22.5 millones de pesos a Atria Solutions ‘en lo oscurito’.

María del Consuelo Cruz Galindo solicitó un poco de tiempo para generar su respuesta, ya que no quiso desmentir su dicho del pasado 10 de marzo, cuando afirmó que ella no había firmado ningún contrato bajo el argumento de que no es su función.

La funcionaria aseguró el jueves pasado que a ella no le corresponde firmar este tipo de trámites porque su área es la requirente, por lo que le ‘echó la bolita’ a su compañero Bernardo Arrubarrena al mencionar que él es el encargado de los contratos que otorga el Ayuntamiento de Puebla.



La titular de la @SSC_Pue, @CruzGConsuelo aseguró que su dependencia necesita cámaras de seguridad, recordar que Atria Solutions retiro mil 600 cámaras de las ventanas ciudadanas.



La funcionaria también negó haber firmado el contrato con dicha empresa. pic.twitter.com/HNDG0MAG4K

— Ricardo Juárez (@RicardoJuaAlma) March 10, 2022









"Es un tema que evidentemente corresponde al área correspondiente, nosotros somos los requirentes, somos los que requerimos la necesidad de nuestras videocámaras. Hasta ahorita no te puedo dar una certeza porque no he firmado ningún tipo de contrato", dijo ante una pregunta expresa sobre el contrato con Atria Solutions



CAMBIO informó este lunes que el contrato que firmó el Ayuntamiento de Puebla con Atria Solutions por 22.5 millones de pesos para dar mantenimiento de las mil 600 cámaras de vigilancia exhibió las mentiras del presidente Eduardo Rivera, quien el 24 de febrero dijo que no existía ninguna contratación, y también de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, quien rechazó haber firmado alguna transacción.



. @eduardorivera01 confirmó que su gobierno retiro las cámaras que conforman las ventanas ciudadanas para darle mantenimiento, debido a que estaban en pésimo estado. pic.twitter.com/zdUjIbSZ8L

— Ricardo Juárez (@RicardoJuaAlma) February 24, 2022