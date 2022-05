Lalo acepta a regañadientes la sanción del TEPJF por violar veda electoral (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez dijo que respetará la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien dictaminó que violó la veda electoral; sin embargo, dejó claro que no comparte la decisión al considerar que sólo promocionó el trabajo que realizó su gobierno para el bien de los poblanos.

El edil mencionó que la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial carece de argumentos para definir en qué afectó su publicación en el proceso de la Revocación de Mandato del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente municipal explicó que la publicación que hizo en twitter, por la cual lo acusan de haber quebrantado la veda, se enfocó en comunicar los trabajos de gobierno mas no en promocionar su imagen, por lo que manifestó que fue errónea la decisión.

"Respeto la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación; sin embargo no comparto la decisión que se tomó al respecto y para mí la razón es muy sencilla, no viene dentro del dictamen que resolvió el tribunal cómo un twitter que yo publiqué para comunicar a la sociedad del trabajo que vengo realizando, del trabajo que viene realizando el gobierno de la ciudad no viene la correlación de cómo afectó esto al proceso de Revocación de Mandato y esa es mi opinión”, dijo.