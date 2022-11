Lalo quiere más lana: sube de 140 a 150 millones de pesos su meta de recaudación del DAP (VIDEO)

El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez quiere recaudar 10 millones de pesos más por el cobro del Derecho del Alumbrado Público, pues en un principio dijo que iban a ser 140 millones de ingreso y ahora asegura que el monto que se aprobará será por 150 millones de pesos, recursos que saldrán del bolsillo de los poblanos, esto después de que reveló que el jueves se avalará la Ley de Ingresos.

En rueda de prensa, el alcalde poblano afirmó que esta semana habrá sesión del Cabildo del Ayuntamiento de Puebla en donde, entre otros temas, van a discutir y avalar el cobro del Derecho al Alumbrado Público, con el monto de 150 millones de pesos que de acuerdo con el panista, se destinarán para infraestructura, alumbrado público y seguridad en la capital poblana.

A la vez dijo que existe una buena probabilidad de que este año sí se avale en el Congreso Local el cobro del DAP, luego de que la madrugada del 24 de diciembre del 2021 la medida fue rechazada por los diputados del Poder Legislativo, ya que sólo hubo 3 a favor, quienes, por cierto, pertenecían a la bancada panista.

En este tenor, reveló que ya ha mantenido pláticas con los integrantes de la fracción panista en el Congreso; por otra parte, agradeció el respaldo que ha mostrado ante la medida su amigo y presidente de la Mesa Directiva Néstor Camarillo Medina; además de que ha estado al tanto de las declaraciones del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en donde ha estado señalado que si existe el consenso y la mayoría entre todos los diputados y más aún en la fracción que lidera entonces habría posibilidades para dar aval al DAP para la ciudad.

“En verdad agradezco mucho el respaldo de mi amigo Néstor, su apoyo. He platicado ya con varios diputados de Acción Nacional, con el diputado presidente del Congreso Sergio Salomón que ha dicho que si es por la mayoría de diputados estarían dispuestos también a aprobarlo. Agradezco la disposición y que en esta ocasión el municipio no sea de las pocas ciudades que no cuenten con el cobro”, destacó.