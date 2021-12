Galilea Montijo sí anduvo con Arturo Beltrán Leyva, asegura Mhoni Vidente

La reconocida pitonisa Mhoni Vidente, fue cuestionada sobre las polémicas que atraviesa Galilea Montijo, por lo que confirmó que la conductora sí tuvo una relación con el narcotraficante, sin embargo, enfatizó que los señalamientos solo son por un tema moral pues cuando salió con Arturo Beltrán Leyva, era soltera y no cometió ningún delito.

“La juzgan mucho, ella no ha dicho nada de lo que pasó con Arturo Beltrán Leyva, a quien lo conoce acá en Cuernavaca, Morelos y dicen que tiene una relación con él, pero no hablamos de un delito, hablamos de una acción moral porque es un narcotraficante, dinero mal habido, ensangrentado, pero ella no lo ha negado y estaba soltera”, mencionó Mhoni Vidente.