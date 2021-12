VIDEO: Entre acusaciones de abuso sexual, infidelidad y pleitos, el lado oscuro de Vicente Fernández

Vicente Fernández murió el día de ayer 12 de diciembre en un hospital de Guadalajara, Jalisco a la edad de 82 años, a consecuencia de una falla mutiorgánica, sin embargo, "El Charro de Huentitán" tuvo lados oscuros a lo largo de su trayectoria musical, ya que fue acusado por toqueteos a mujeres, abuso sexual, agresiones y pleitos.

Vicente Fernández “toqueteó” a una fanática

Una de las polémicas del Charro de Huentitán, fue una foto en 2017, donde Vicente Fernández aparece tocándole el pecho a una fanática que le pidió retratarse con el cantante, en el rancho de Los Tres Potrillos; fue la misma admiradora que señaló: “Me sentí violentada”.

Lupita Castro acusó al “Chente” de abusar sexualmente de ella

La cantante de música ranchera, Lupita Castro, acusó a Vicente Fernández de haber abusado de ella siendo este 20 años más grande que la vocalista; donde tras una invitación a cenar el cantante le habría dado de beber de más y abusó de ella: “Me dio a beber mucho, me sentó en el sillón y abusó de mi”.

El Charro de Huentitán discutió con Juan Gabriel

El cantante Juan Gabriel, tuvo un desencuentro con Vicente Fernández, debido a que “Juanga” no tuvo educación y atención con Gerardo el hijo de “Chente”, tras cancelar unas presentaciones que ya estaban pactadas, de las cuales el hijo del Charro de Huentitán no pudo recuperar su inversión.



“Mi hijo fue hasta Tlaxcala para cobrar la inversión que puso en los conciertos de Juan Gabriel, pero nada más lo tuvo esperando 12 horas y nunca le dio la cara, una cosas es que me hagan algo a mí, pero a mis hijos no porque yo soy de armas tomar”, señalaba Vicente Fernández.



En ese sentido, se espera que en próximas horas se dé el sepelio del cantante mexicano más influyente de los últimos tiempos, Vicente Fernández, por lo que se espera la llegada de miles de fans para despedir al gran Charro de Huentitán.

Con información de El Gráfico