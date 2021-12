VIDEO: Revive el momento en que Verónica Castro chamaqueó a Vicente Fernández

La muerte de Vicente Fernández ha traído grandes recuerdos en los mexicanos, tanto que hasta de las bromas que le hicieron se acordaron.

A través de redes sociales revivieron el momento en el que Verónica Castro le hace una broma a el “Charro de Huehuetlán”.

En el programa Iberoamérica Va, conducido por Verónica Castro, fue en el que ocurrió toda la “bromita”.

La producción puso una cámara oculta en el camerino de 'Chente' para que la actriz 'cotorreara', como ella lo contó, con algo que le pudiera molestar.

En él, vemos cómo llega a decirle que el audio de la mezcladora no estaba funcionado de la forma más óptima, por lo que tendría que presentarse con 'pistas' hacer playback, es decir, emular que canta con la pista de fondo, a lo que Fernández respondió un rotundo no.

"Ni traigo pistas ni traigo playbacks. Y yo no me sé las canciones", dijo el 'Charro de Huentitán'. "Yo canto una canción y si se me olvida, le sigo", explicó.