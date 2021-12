Así fue el día que Ana Lilia hija no reconocida de Chente confrontó a Alejandro Fernández

Ana Lilia Aréchiga supuesta hija no reconocida de Vicente Fernández confrontó a Alejandro Fernández diciéndole “hermano”, en su propio concierto.

De acuerdo con SDP, Aréchiga, quien asegura ser la hija mayor de Chente, cobró relevancia en medios de comunicación en 2015, cuando dijo tener pruebas para demostrar que es la “hija no reconocida” del cantante.

En el año 2015, Ana Lilia Aréchiga planeó un encuentro con Alejandro Fernández en Los Ángeles, donde el artista daría un concierto, durante horas, esperó a su supuesto hermano para entregarle una carta escrita para Vicente Fernández.

Cuando Alejandro Fernández salió del hotel, fue interceptado por Ana Lilia Aréchiga.

Primero, la mujer le pidió una fotografía como cualquier fan; luego, le informó que era hija de Vicente Fernández.

Alejandro Fernández no hizo más que mirar con sospecha a Ana Lilia Aréchiga; después sonrió y le dio un beso en la mejilla para despedirse.

“Él es mi padre desde que él tenía 21 años. (…) Yo soy tu hermana mayor y no estoy mintiendo”, continuó gritando Ana Lilia Aréchiga.

La supuesta hija de Vicente Fernández, no estaba dispuesta a rendirse, por ello, acudió casi en primera final al concierto de Alejandro Fernández para seguir llamándolo “hermano”.

En entrevista para el programa ‘Chisme No Like’, Ana Lilia Arechiga acusó a Vicente Fernández Jr, Alejandro Fernández y Gerardo Fernández de “buitres”, a decir de Ana Lilia Aréchiga, sus “hermanos” hicieron hasta lo imposible por alejarla de Vicente Fernández.

Ana Lilia Aréchiga destacó que, supuestamente, la familia de Vicente Fernández no le permitía reunirse con ‘El Charro de Huentitán”.

“Hay pruebas donde ellos (la familia de Vicente Fernández) no permitieron que mi padre me reconociera.” ANA LILIA ARÉCHIGA

El encuentro habría ocurrido en 2016, en un evento de Vicente Fernández en Las Vegas.

Ana Lilia Aréchiga adelantó que tiene una sorpresa bajo la manga para comprobar ser hija de Vicente Fernández, asimismo, dijo que espera obtener “lo justo” de la herencia de Vicente Fernández, pues es “su hija mayor”.

“(…) me tiene que tocar algo, no venía por eso (…) yo quería ver a mi padre, pero por estos buitres no llegué.” ANA LILIA ARÉCHIGA