Alfredo Adame reaparece y da clases de karate a conductores de Venga la Alegría (VIDEO)

Luego del incidente vial en el que se vio involucrado Alfredo Adame, en el que fue agredido por una pareja; el polémico conductor reapareció en el programa Venga la Alegría, donde compartió algunos tips de defensa personal a conductores del matutino y televidentes.

Alfredo Adame, reconoció que no debió haberse bajado del automóvil, para discutir con la pareja ya que puso en riesgo su vida, pero aseveró que actuó siempre en defensa propia ya que además de ser agredido, su joya valuada en 15 mil pesos le fue robada.

"Nunca me debí haber bajado del carro, nunca hagan lo que yo hice si es que viven una situación similar, no se deben de bajar, porque ve a saber qué traigan a mí me bajaron mi cadena de 15 mil pesos, pero a ustedes les pueden arrebatar la vida", aseveró Alfredo Adame.