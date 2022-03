'Fracasado, cobarde' así es como Residente destroza a J Balvin en su nueva canción (VIDEO)

El puertorriqueño René Pérez, conocido como ‘Residente’ se lanzó contra el colombiano J Balvin por medio de una canción de ocho minutos junto al productor y DJ argentino Bizarrap.

A través de de su canal de Youtube, Residente compartió su tema musical, y es que una de sus características es que no se anda con metáforas para describir a J Balvin.

La diatriba de Residente se divide en tres capítulos: En un lugar de la Mancha, Mis armas son mis letras y El caballero de los espejos. Es en esta tercera parte cuando el puertorriqueño despliega su arsenal de insultos al colombiano.

La canción va acompañada de un vídeo sencillo que muestra a Residente grabando la pieza. Con una camiseta blanca de tirantes y una gorra, el cantante da un sorbo a una cerveza y comienza su cruzada.

El enfrentamiento de René Pérez Joglar Residente (San Juan, Puerto Rico, 44 años) y José Álvaro Osorio J Balvin (Medellín, Colombia, 36 años) viene de lejos.

J Balvin llamó al boicoteo de los premios: “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir, es decir, todos, porque somos un movimiento”.

Residente entonces respondió: “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no hubieses ido a los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. Seguro que tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.