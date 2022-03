J Balvin amenazó con demandarme para que no publicará el BZRP Music Sessions #49: Residente (VIDEO)

Luego de la polémica generada tras el BZRP Music Sessions #49, en donde Residente arremetió contra J Balvin, el puertorriqueño aseguró que el colombiano lo habría amenazado de no publicar dicha canción.

"Desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí (...). Llamó al productor [Bizarrap], que tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si sacaba el tema", aseveró Residente.