Esto fue lo que dijo Luis de Llano que provocó la furia de Sasha Sokol

Durante una entrevista conYordi Rosado, el productor Luis de Llano reconoció su relación con Sasha Sokol cuando ella era menor de edad.

La entrevista fue difundida en el canal de Youtube de Yordi Rosado; pero dos días después Sokol señaló al productor de presunto abuso sexual cuando ella era menor de edad.

Cabe mencionar que a Llano, tras los cuestionamientos de Yordi sobre las giras de la famosa banda Timbiriche, reveló que a él lo acusaron de embarazar a una de las integrantes:

“A mí que me lo comprueben yo no me acuerdo de haber embarazado a nadie, yo no me meto con mi trabajo”.