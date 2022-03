Alfredo Adame ya planea darle el anillo de compromiso a Magaly Chávez (VIDEO)

A un mes de que Alfredo Adame y Magaly Chávez confirmaran su relación de novios, ya están viendo anillos de compromiso.

A través de una entrevista con el programa de espectáculos Venga La Alegría Alfredo Adame aseguró que no está presionando a su novia para que se casen.

“Yo le dije, te mando el anillo, escógelo y te lo voy a dar y el día que tú me digas: va, va”, explicó y adelantó que está muy interesado en llegar al altar con Magaly Chávez con quien también quiere tener hijos.

“Magaly es una mujer de familia. La imagen que ven de vampiresa, no. Es una niña fresa, es una niña de familia”, subrayó el actor y aseguró que también quiere dos hijos con ella.

Aunque desde hace mucho tiempo, Alfredo Adame descartó volver a casarse por la iglesia, con Magaly Chávez su postura ha cambiado.

“Yo me casé la primera vez por la iglesia con la mamá de mi hija Vanesa, con la segunda no, fue en registro civil, la tercera no, ya liquidé el matrimonio religioso y bueno, estoy listo, si quiere de blanco, a la iglesia va, claro”, insistió el también presentador de televisión.