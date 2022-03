Como leona, Niurka defiende a su hijo Emilio Osorio por criticas en bioserie de Vicente Fernández (VIDEO)

La famosa vedette Niurka rompió el silencio tras las críticas que ha recibido su hijo Emilio Osorio por su participación en la serie ‘El último rey: el hijo del pueblo’. Y es que muchos aseguran que no le queda el papel de Alejandro Fernández en la bioserie.

Fue durante una entrevista con ‘Sale el Sol’, que Niurka defendió a su hijo Emilio asegurando que está aprendiendo de su papá y de todas las grandes figuras que participan en la bioserie:

Específicamente sobre las críticas que ha recibido en su contra Emilio Osorio, Niurka aclaró que la envidia le ayudará a su hijo para su éxito, pues sólo lo impulsan:

“Las críticas negativas y que no son constructivas que no aportan nada y que son críticas desfasadas y ofensivas, molestas, lo único que detonan es el termostato de tu éxito. ¿Entiendes? Entonces mientras más me envidian, mientras más me tratan de joder, más me elevan, más me catapultan. Entonces eso pasa con todo el mundo. La envidia no es más que el termostato de tu éxito”, aseguró Niurka.