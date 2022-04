¡Se les acabó el amor! Alfredo Adame anuncia ruptura con Magaly Chávez "por caprichuda" (VIDEO)

El ex galán había confirmado que todo marchaba bastante bien y hace tan sólo una semana confirmó que se casarían.

Luego de todos los escándalos que ha interpretado, Alfredo Adame se volvió tendencia de nueva cuenta porque terminó con su novia.

De acuerdo con el portal de noticias ‘El Heraldo’ Adame aseguró que terminó con Magaly por “caprichuda”, además de que “se sabe bonita, guapa y que tiene cuerpazo. Cómo crees que alguien te habla a las 3 y te pide que le lleves un pay de limón. Estoy muy enojado”, mencionó.

Sin embargo, parece que no es un final definitivo, porque afirmó que aún se irán de vacaciones a República Dominicana y después de eso verá si decide continuar con ella, “si me pide perdón y me dice que lo volverá a hacer, lo pensaré”, añadió.

Además, reveló que no ha tenido intimidad con ella, ya que lleva más de un año sin tener relaciones sexuales, además, sostuvo que eso pasará con Magaly siempre y cuando se casen y tengan luna de miel.

El ex galán había confirmado que todo marchaba bastante bien y hace tan sólo una semana confirmó que se casarían.

Con infomación de: El Herlado