Alfredo Adame llora y pide perdón a sus hijos por haber destruido a su familia (VIDEO)

El polémico, Alfredo Adame, se sinceró y al borde de las lágrimas pidió perdón a sus hijos por haber destruido a su familia, ya que aseguró que fueron sus malas decisiones además de su agresividad el principal motivo por el cual está distanciado de la gente que ama.

Fue a través de una entrevista en el programa, “Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí ¡”, donde el conductor emitió unas palabras para su familia, de la cual dijo que extraña demasiado, sin embargo, reconoció que les falló.

“Yo siempre fui un hombre de familia que quería una familia y que lamentablemente me la destruyeron y después me encargué yo de terminar de destruirla y todas las noches me acuerdo de ellos”, aseveró Alfredo Adame