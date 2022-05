Así fue la espectacular boda de YosStop tras haber permanecido cinco meses en prisión (FOTOS)

La youtuber, Yoseline Hoffman mejor conocida como YosStop, celebró su boda con Gerardo González en una ceremonia civil en compañía únicamente de sus familiares y amigos cercanos de la pareja.

Fue a través de redes sociales, donde YosStop compartió con sus seguidores fotos en las que aparece acompañada con su ahora esposo, Gerardo González, luciendo un espectacular vestido de novia blanco.

Te fuiste convirtiendo en mi mejor amiga, mi confidente, mi crush, hoy eres el amor de mi vida. A tu lado he aprendido a mirar el mundo de otra manera, hoy no me imagino un mundo sin ti, aseveró el ahora esposo de YosStop.