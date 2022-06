Juan Osorio ya no quiere trabajar con Pablo Montero, tras llegar tomado a convivio de la producción (VIDEO)

Juan Osorio reveló que no desea volver a trabajar con Pablo Montero, pues no llegó a la grabación del último capítulo de la serie "El Último Rey"; además de que llegó en estado inconveniente al convivio que se realizó entre los participantes del proyecto.

A través de una entrevista que brindó el productor al programa "De Primera mano", lamentó la actitud que tomó Pablo Montero en su proyecto ya que es una persona a quien quiere y respeta mucho:



"Pablo sabe perfectamente los errores que cometió, en qué falló. Me duele mucho porque en lo personal lo quiero y lo estimo mucho y lo defendía a capa y espada para que hiciera este personaje, y no es posible que el último día no se presentara a la grabación", declaró el productor.



Según lo que declaró una persona de la producción de la serie a la revista "TV Notas", fue el pasado viernes 20 de mayo cuando Montero tenía que haber asistido a grabar la que sería la escena final de la segunda temporada de la serie al Estadio Azteca, momento en el que Don Vicente Fernández se despide de su público, pero "Pablo no llegó, lo buscaron por cielo, mar y tierra, y el señor no se paró en su llamado, cita la publicación.

Pablo Montero llegó en estado inconveniente al convivio

Todo esto le pareció a Juan Osorio una total falta de profesionalismo por parte del cantante, de quien espera una disculpa. Además por ahora no planea trabajar más con él, aseguró.



"Sinceramente, no quisiera adelantarme, no tengo ningún proyecto que le parezca a él. Pero si me lo preguntas ahorita, no, no tengo ningún interés en trabajar con Pablo Montero".



Osorio hizo énfasis además en que si Pablo Montero tiene serios problemas con la bebida, debe preocuparse por atender esta enfermedad.



"Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, eso es reconocido, supo escuchar directores, asesores... pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad, y cuando tienes la enfermedad, la adicción, es muy difícil y si no tienes la convicción y el valor, el carácter, no lo logras dominar, ni deshacerte de esa adicción", declaró en "De Primera Mano".



Esto, en referencia al día en que Pablo Montero llegó en estado inconveniente al convivio que realizó la producción de la serie "El Último Rey", el pasado 24 de mayo, y besó a la fuerza a Iliana Fox, al tiempo que intentó también besar a Sara Corrales.