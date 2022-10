Pablo Montero sigue en las miasmas; lo exhiben borracho y negándose a pagar a mariachi que contrató (VIDEO)

Pablo Montero, famoso cantante y actor, sigue en las mismas, esta vez fue exhibido por presuntamente no querer pagar a un mariachi que contrató para cantar en un restaurante.

A través de Tik Tok, se escucha al cantante amenazar a los presentes y pedirles cooperación para pagar los servicios de un mariachi.

De acuerdo con lo expuesto en el video, el cantante contrató el mariachi para cantar. Sin embargo, cuando tenía que pagar, se hizo el desentendido y empezó a pedir a los presentes que cooperaran.

Con amenazas, en donde habla de tragedias y pelea a golpes, Montero pedía que se cooperaran, pues los músicos merecían su pago. Esto a pesar de que a él lo acusaron de contratar a los músicos.

“Muchachos, todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos. Si no quieren pagarles, nos vamos a echarnos un tiro con todos. Yo canté en buen plan, ey, no te rías, we. Estoy emputado. Todos van a pagar sino aquí van a llover putazos, ¿cómo ven? ¿nos aventamos un tiro? Pero de los buenos. Pero no me voy a cantarle gratis a nadie y a los muchachos les pagan sino aquí se arma una pinche tragedia”, amenazó Pablo Montero.