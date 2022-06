“Las oportunidades nunca se repiten” Carla Estrada aconseja a Pablo Montero pedir ayuda para sus adicciones

Pablo Montero es conocido por ser uno de los actores y galanes de telenovela más queridos en la televisión mexicana, no obstante, sin embargo, desde hace un tiempo la reputación del famoso se ha dañado tras no llegar a las grabaciónes de la bioserie El último Rey: El hijo del pueblo o las acusaciones por haber consumido una gran cuenta en un restaurante e irse sin pagar en estado de ebriedad.

Ante la preocupante situación Carla Estrada, productora de melodramas, rompió el silencio e hizo alusión a las supuestas adicciones que tiene El piquito de Oro.

“Mira, lo quiero mucho, la verdad es un hombre. Sí, la otra vez lo vi y me dijo ‘No me vayas a regañar’ y le dije ‘Ya ni para qué’, perdiera uno el tiempo. Ojalá que siente cabeza porque, la verdad, es un chavo talentoso, carismático y que tiene un mundo por delante, una familia maravillosa, tiene hijos, pero bueno, hay veces que las enfermedades no las puedes curar y necesitas apoyos”, dijo Estrada durante un encuentro con los medios.