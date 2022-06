Sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos: Pato Borghetti tras entrevista con Mafe Walker

Pato Borghetti, conductor de Venga la Alegría se volvió viral tras entrevistar a Mafe Walker, la mujer que habla el idioma extraterrestre. Y es que los usuarios están sorprendidos de que se pudiera aguantar la risa.

En redes usuarios aseguraron que Pato Borghetti, el presentador que hizo la entrevista, se aguantó la risa al escucharla, pues la mujer sólo hacía sonidos agudos que no se entendían.

El conductor en declaraciones para los medios aseguró que no fue fácil entrevistar a Mafer Walker, ya que era un tema desconocido, que se podía prestar a las risas.

Además, el presentador aseguró que diversas personas le enviaron mensajes preguntándole cómo había hecho para estar serio en la entrevista y no burlarse de ella.

“No fue fácil, la gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos”.