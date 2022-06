Britney Spears tuvo un ataque de pánico antes de su boda con Sam Asghari

La famosa cantante, Britney Spears, reveló que antes de casarse con Sam Asghari sufrió de un ataque de pánico, debido a los nervios y ansiedad provocados por su boda.

Wow !!! Holy holy crap !!! WE DID IT !!! WE GOT MARRIED ??‍♀️ !!! Gggggeeeeezzzzz !!! It was the most spectacular day !!! I was so nervous all morning but then at 2:00 pm it really hit me … WE’RE GETTING MARRIED ? !!! I had a panic attack and then got it together ?? ? pic.twitter.com/8seTzexgFx