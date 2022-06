'No aseguran una carrera artística' Yahir sobre La Academia y otros realities shows

El cantante y ahora conductor de TV Azteca, Yahir, cree que La Academia y otros realities shows no lanzan carreras artísticas debido a que las disqueras no los voltean a ver.

A través de una entrevista que brindó a Infobae México, Yahir declaró que ese tipo de realities no tienen buenos acuerdos:

“Desde la primera generación hasta la fecha he estado en diferentes realities shows y yo creo que no hay un buen deal (acuerdo)”.

Explica que participar en este tipo de programas de telerrealidad no es un buen ‘bisne’ respecto a porcentajes y todo lo que conlleva y compete a una disquera pero también al artista.

“Nunca se ha cuajado bien esa fórmula porque las disqueras no voltean a ver el reality show”, dice y condena que el cantante que sale de una competencia no tiene una carrera asegurada.

Asimismo, y tomando en cuenta lo que vio y vivió en su primer reality show, Yahir revela que los participantes de estos programas son capaces de hacer todo para pertenecer a la industria.

Pero todo sale mal ya que desde un principio, los creadores del reality show, no tienen diseñado un plan por lo que no saben “cómo será cuando se encuentre al prospecto indicado porque llegan montones”.

Finalmente, Yahir lamentó que los grandes talentos no reciban el mismo apoyo que una persona que cuenta con muchos likes.

“Escuché de voces y no puedo creer que no se haga justicia porque si ahora no tienes views no te hacen una carrera, si no tienes likes no te hacen una carrera”, lamentó para después agradecer que hoy tenga la oportunidad de debutar en la conducción.