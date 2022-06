¡Muy segura de sí misma! Anahí presume su "nueva nariz"

La icónica cantante Anahí reveló estar muy contenta con su "nueva nariz", además resaltó que no le importan las críticas, por lo que no tiene problemas al hablar sobre la cirugía estética para tener una “nueva nariz”.

Fue a través de sus redes sociales donde reveló que visitó al doctor encargado de la operación, y aprovechó para agradecerle públicamente por su intervención.

“Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. Amo mi nariz”, escribió en un mensaje que acompaña a la foto con el cirujano plástico Dr. Raúl López Infante.