Separan a José Dossetti de su hermana; Mónica pedía que no se llevaran a su "hermanito" (VIDEO)

Luego de que se armara un escándalo debido a que José Dossetti fuera captado agrediendo su hermana Mónica Dossetti, ha generado polémica, porque el acusado obtuvo una orden de resticción contra Mónica, a lo que ella pedía que no se llevarán a su ‘hermanito’.

La Fiscalía General de Morelos, notificó imputado que debía abandonar el domicilio de forma inmediata para garantizar la vida y seguridad física de la presunta víctima; ya que representa un riesgo latente hacia ella, sin embarbo Mónica Dossetti, no quería que se llevaran a su hermano.

“(Estoy) De la chingad*, pero, pues es mi hermano, no se vale. Ya perdí uno y este no quiero perderlo. Fue la PGR, vino hoy otra vez, y vinieron a las tres de la mañana, en la madrugada. No quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito”.

Esto luego de que se filtrara un video en donde supuestamente la exactriz Mónica Dossetti es presuntamente agredida por su hermano, José ’N’ dentro del domicilio de ambos en Tepoztlán, Morelos en la colonia Huilotepec

Mónica Dossetti reveló que el video siendo maltratada fue publicado por uno de sus vecinos; sin embargo, la actriz no quiere que las autoridades le hagan daño a su hermano.

“Yo creo que lo subió Pepe Cabello, el vecino de aquí enfrente. Ya perdí a uno y a este no quiero perderlo. Vino la PGR a las 3:00 de la mañana... no quiero que le hagan nada a mi hermano. Yo soy la hermana de tres y el que se fue se llamaba Carlos”, comentó.

José Antonio Iturriaga, mejor amigo de Mónica Dossetti, se enlazó a nuestro foro de VLA para confesar que se puso en contacto con la ANDA para pedir ayuda y así auxilien a la actriz mexicana.

“Ella estuvo viviendo en Puebla, me decía que no le daban sus medicamentos y que tenía cita con el doctor, pero no la llevaban. Ella no quiere meter a su hermano en un problema, pues hace años perdió a otro hermano y lo mataron enfrente de su casa”, dijo.