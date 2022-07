Hermano de Mónica Dossetti confiesa que quiso quitarse la vida antes de estrangular a la actriz

El hermano de Mónica Dossetti, José ‘N’, confesó en una entrevista con comunicación que estuvo a punto de quitarse la vida desde antes de que saliera a la luz el video en el que se observa agrediendo a la ex actriz de Televisa.

José ‘N’, declaró que estuvo a punto de darle fin a su vida, debido a los problemas que ha vivido en los últimos años.

“Pasó por mi mente quitármela yo todo el tiempo y no por esto, desde antes. Y, por eso, estoy en tratamiento porque no me va bien [...] Estoy en terapia [...] tengo un par de años que me va muy mal. El año pasado, una persona muy querida se suicidó”, señaló.

Añadió que comenzó a tomar terapias psicológicas para aclarar sus emociones, ya que él considera que no es una persona violenta. No obstante, siguen las investigaciones por la Fiscalía de Morelos.

“Estoy viendo una psicóloga, porque la violencia no es buena. No soy una persona violenta, pueden preguntarle a la gente que me conoce. Soy enojón, soy estricto, pero no me la vivo pegándole a nadie. Me rebasaron ese día los problemas. No tengo justificación”, aclaró.