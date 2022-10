Adame acusa de narcomenudeo a quienes lo agredieron (VIDEO)

Alfredo Adame, actor y reconocido conductor, contó que lo pudieron haber matado por el golpe con una piedra que recibió en su rostro afuera de su casa.

Además, acusó al hombre que lo agredió de pertenecer a un grupo de narcomenudistas de la zona y que todo se trató de un ajuste de cuentas -refiriéndose a los incidentes con disparos que se suscitaron antes y por los que quiso ayudar

Fue en entrevista exclusiva para María Luisa Váldes Doría, en donde Alfredo Adame contó cómo pasaron los hechos de violencia afuera de su domicilio.



“Lo estoy enfrentando y llega el otro por atrás, agarra una piedra de muy buen tamaño, la agarra y me la estrella en mi ojo de lado derecho. El video existe -de la agresión- pero ese se va entregar a los peritos de la Fiscalía, porque son pruebas. Me da un golpazo, lo caigo de cunclullias, de repente me da patadas en la cara. Cuatro fracturas, posible desprendimiento de retina, me están desinflamando el ojo”, indicó El conductor informó que presuntamente el hombre que lo agredió en el ojo derecho con una piedra, pertenece a una banda de narcomenudistas de la zona:

“Los dos tienen antecedentes penales, uno estuvo en el reclusorio y tiene averiguaciones previas, otro tiene asaltos a mano armada. Antecedentes penales. Es una banda de narcomenudeo que está acá arriba, en la calle del Mirador. Fue un ajuste de cuentas”, acusó el presentador.



Finalmente, negó que él grabara a una persona sin vida. Reiteró que seguirá en el proceso legal y que les pueden dar muchos años de cárcel. “Ya está levantada la denuncia penal, así como están las lesiones son de cinco a nueve años de cárcel. Pero con el dolo de la piedra se puede ir hasta 15 años de la cárcel, porque me pudo haber matado, afortunadamente me hicieron la resonancia, no tengo nada más que las cuatro facturas, posible desprendimiento de retina”, externó.

Con información de Milenio