"Lo más difícil es ver sufrir a un hijo": Borrego Nava llora al recordar la muerte de su ex esposa

Juan Carlos “El Borrego” Nava, tuvo una charla íntima con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en la que el conductor recordó a su ex esposa que murió a causa del cáncer y como fue el proceso que vivió a su lado, lo que lo llevó al borde de las lágrimas.

El Borrego relató el proceso doloroso que vivió, pues a pesar de que su relación amorosa había acabado, decidió estar a su lado en todo el proceso en el que se enteraron que tenía cáncer.

El conductor señaló que tras su separación se volvieron grandes amigos, pues además tenía un hijo por lo que mantenía una relación en buenos términos.

Además, explicó que fue en 2021 cuando se enteró que su pareja tenía un tumor de vejiga, por lo que tenían que operarla. Al terminar la operación, Mariana le pidió al Borrego que por favor se fuera a vivir con ella:

“En noviembre -2021- me dice: ‘me encontraron un tumor en la vejiga, está complicado y lo van a tener que operar’. Terminó la operación y me dijo: ‘has sido una de las personas más importantes de mi vida y quisiera que me ayudaras’. Fue cuando me pidió que me fuera a vivir con ellos”