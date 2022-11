¡Ora! ‘El Borrego’ Nava afirma que Shakira durmió en su casa

En el programa de Yordi Rosado, sacó nuevamente ‘los trapitos al sol’ de otro personaje, en esta ocasión de Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava, quien contó que Shakira una vez se quedó a dormir en su casa.

El Borrego comentó que, al comienzo de la carrera de Shakira, ella viajó a México y terminó su encuentro en una invitación a dormir en su casa.

“Se tuvieron que regresar sus papás. Entonces, yo le di asilo [...] dos días. Yo siempre he sido de buen corazón. Pero, así como que un romance… Es que luego la gente”, bromeó el comediante.

Yordi Rosado siguió cuestionándolo al respecto, donde le hizo saber que si hubo algo más que amistad en aquella ocasión con Shakira, como si se dieron besos.

“Mira, lo más es que, en ese entonces, fue muy agradecida. Nada más. Pero bueno, ahora es una mujer muy importante y… ¡Ah, no! Ya no está casada, está divorciada. Pero sí es una anécdota divertida, porque no conocía nada. Ni era famosa, ni nada”, añadió.