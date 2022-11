Critican a Platanito por su video de ‘disculpa’ tras chiste vs Debanhi Escobar

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, ofreció un comunicado en sus redes sociales además de un video donde pide disculpas por el “chiste” del feminicidio de Debanhi Escobar, sin embargo, los internautas no creen que esté realmente arrepentido.

Platanito señaló que se arrepiente de haber hablado del tema de Debanhi, señalando que “toqué un tema que no debí haber tocado jamás”.

A pesar de su video de disculpas, los internautas arremetieron contra el comediante, pidiéndole que sea más sensato y empático ante los problemas que enfrenta la sociedad.

“Siempre sales con tus mam… viejo. Pero cuando te andabas muriendo tú… no aguantaba ni burlas. Póngase en los zapatos de las personas no sea pende…”; “Con la tragedia de los demás no Plátano, haz chiste de tus calzones, de lo que les cuelga a los pelados, de lo que quieras, pero con temas que hieren a las familias no”; son algunos de los comentarios que le lanzaron al comediante.