'Esta es su pinchurrienta disculpa' Gustavo Adolfo destroza a Platanito tras cruel chiste de Debanhi (VIDEO)

Luego de que Platanito hiciera un desafortunado chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, ofreció una disculpa a través de su Instagram, sin embrago, el periodista Gustavo Adolfo Infante, destrozó al cómico y tachó sus palabras de “pinchurrientas”.

Fue durante una emisión de ‘Imagen Noticias’ que el periodista se lanzó contra el comediante por sus disculpas tan ‘pinchurrientas’ ya que nunca se dirigió a los padres de la joven Debanhi.

Varios usuarios tacharon de falso e hipócrita a Platanito, incluso los padres de Debanhi anunciaron que lo van a demandar.



“Hice un chiste de humor negro, de un tema inapropiado, hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y en especial para las mujeres... Estoy preocupado al igual que ustedes de la situación que vivimos... Sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas o las puedo llegar a herir. No es mi intención, se los juro", dijo el sujeto en su video.













Ante ello, mucha gente salió a criticar a Platanito, entre ellos



"Después del desafortunado chiste que hace Platanito sobre Debanhi donde dice 'de qué murió, ahogada en una cisterna, ¿dónde? en Monterrey, pues si no hay agua', o sea, estamos hablando no sólo de una tragedia que están viviendo millones de personas en Monterrey, sino de la tragedia de una familia, un feminicidio y de una familia que está con una herida abierta, a siete meses de un fallecimiento", inició.





"El público, las redes sociales y los medios de comunicación, la gente en general le exigía que saliera y ofreciera una disculpa, pero ésta es su pinchurrienta disculpa... No es congruente lo que dice con sus chistes", agregó enojado.





“Además que no se quiera escudar eso en el humor negro, porque eso es imbécil y miserable, porque eso fue un chiste imbécil y miserable, que no lo quiera escudar, porque el humor negro es otra cosa... Es una canallada lo que hizo", agregó Alex Kaffie.



Finalmente, Ana María Alvarado añadió: "Lo dijo muy por encimita, primero se tardó en responder, hasta que no vio que se le fue la gente encima entonces sí dijo algo, y luego no se ve sensible, ojalá y esta vez sí lo comprenda".