Franco Escamilla defiende chiste de Platanito sobre Debanhi y lo tunden en redes (VIDEO)

Franco Escamilla salión en defensa de Platanito y aseguró que las personas que violentan a las mujeres cometerán dichos actos existan o no los chistes.



"Franco Escamilla":

Por sus comentarios sobre el chiste de Platanito, referente al caso de Debanhi Escobar. pic.twitter.com/I04BcDSWg9

— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 16, 2022

“Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen…, perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen… existan o no esos chistes”, señaló el comediante.

Asimismo, Franco Escamilla dijo los comediantes hacen chistes que se inspiran en la realidad, describen lo que está ocurriendo.

“No necesitas de leyes o de religión para saber que matar a alguien está mal. A mí me cag… que la banda se suelte a: ‘deben de quitar a todos los comediantes’. Es un chiste, no te gustó que es ofensivo para los familiares de la muchacha, pero no podemos decir: ‘ya nadie va a hacer chistes de nada porque va hacer que eso provoque cosas’. La comedia imita a la vida, no al revés”, dijo el comediante.

"Los comediantes no provocamos las desgracias. Hacemos chistes de lo que sea porque hablamos de lo que vemos, nada más", señaló.