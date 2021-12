Furlong: gritos no fueron falta de respeto a Barbosa, sino ejercicio de nuestro derecho (VIDEO)

El presidente de la Coparmex en Puebla, Rubén Furlong Rendón aseguró que los reclamos que se hicieron el jueves pasado durante su toma de protesta hacia el gobernador Miguel Barbosa no se realizaron con la intención de faltarle al respeto, sino como parte de su derecho a manifestarse; además fueron reproches de particulares.



El empresario brindó una entrevista para la agrupación México Prioridad en la que fue cuestionado sobre las consignas que colegas suyos emitieron contra el mandatario estatal durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de las cuales señaló no juzgará los comportamientos de ambas partes.

El dirigente de la cámara sostuvo que no comparte el modo en que otros empresarios cuestionaron temas como el manejo de los impuestos y el caso de la Universidad de las Américas Puebla; de esta forma buscó deslindarse de la emboscada que le tendieron al gobernador durante ese evento.

Alegó, nuevamente, que estarán abiertos al dialogo con las autoridades tanto estatales como municipales, aunque pidió que este fuera de manera respetuosa, aun cuando él mismo durante su discurso le dedicó algunos mensajes “entre líneas” a Barbosa Huerta al señalarlo por desacreditar a las cámaras empresariales.

Furlong Rendón consideró como “mínimo” el altercado que se presentó durante el evento en que dio inicio su periodo como presidente de la Coparmex; además se justificó diciendo que no tenían planeado nada y que no se puede controlar el comportamiento de sus invitados.



“Tuvimos una oportunidad de exponer los puntos que traemos, el gobernador también; hubo diálogo, hay un momento desafortunado, fue mínimo; por supuesto que no teníamos planeado que nada de esto fuera, tampoco podemos controlar a nuestros asistentes, son invitados (…); hemos dicho las cosas que creemos, esa manera de cuestionar no la comparto, no voy a meterme a juzgar si estuvo mal o estuvo bien”, mencionó.



Durante dicho evento, tanto Furlong Rendón como Fernando Treviño Núñez le hicieron ciertos reclamos al gobernador Barbosa Huerta, quien no se quedó callado y les recordó que durante la pandemia no lo apoyaron en nada; lo que a su vez generó reclamos de otros empresarios, sin embargo el mandatario no se achicó y les respondió con un “no me impresionan”.