Nora califica como berrinche amenaza de Lalo por rechazo al tarifazo del alumbrado

Para la diputada las declaraciones de Eduardo Rivera no son más que una rabieta pues la capital poblana cuenta con los suficientes ingresos para sanear este servicio

La diputada Nora Merino Escamilla se lanzó contra el alcalde Eduardo Rivera Pérez al calificar como un berrinche la amenaza de que el Ayuntamiento generaría pocos proyectos debido a que se le negó el cobro del tarifazo del DAP, adelantando que el Congreso estará vigilante de que cumpla con otorgar el servicio de alumbrado público a la ciudadanía.

En entrevista para CAMBIO, Merino Escamilla hizo hincapié en que desde el año pasado el Ayuntamiento de Puebla no contempla la recaudación del DAP en las arcas municipales, por lo que el rechazo al tarifazo no puede ser un pretexto para no garantizar los servicios a los ciudadanos.

Ante esto, señaló que pareciera que el alcalde protagoniza un berrinche al poner en duda el otorgar el servicio de alumbrado público a los ciudadanos, ya que la capital es el de mayor recaudación de impuestos en el estado por lo que cuentan con suficiente dinero para que se garantice la aplicación de todos los servicios y derechos a la ciudadanía.

Asimismo, recordó que la capital no fue el único municipio en el cual no se aprobó el DAP, pues tanto en San Andrés Cholula como en San Pedro Cholula también fue rechazado y no ha habido alguna postura similar a la que adoptó Eduardo Rivera Pérez el pasado 4 de enero.



“Puebla capital es el municipio que más recaudación tiene en materia de derechos y de impuestos, está claro que se tienen arcas municipales para poder dar y otorgar este tipo de servicios, así que desde el Congreso del Estado estaremos vigilantes para que el Ayuntamiento de Puebla cumpla lo que marca la Constitución en el 115”, destacó la diputada.



Respecto a la posible solicitud de préstamo del Ayuntamiento de Puebla, la petista enfatizó que si bien el Congreso del Estado aprobó el acuerdo para que puedan solicitarlo con la aprobación del Cabildo, vigilarán que los recursos sean aplicados según los rubros que se establecieron.