Isabel Merlo revictimiza feminicidio de Liliana Lozada: no debió tener citas en lugares peligrosos (VIDEO)

La diputada local y secretaria general del PRI, Isabel Merlo Talavera, revictimizó el feminicidio de Liliana Lozada al asegurar que debía tener comunicación con su familia y no mantener ‘citas’ con otras personas en lugares ‘peligrosos’ esto con relación al trabajo que desempañaba como escort.

Esta es la posición de la dip @MerloIsabel , sobre el caso de #LilianaLozada . Explica que debido a que fue una cita entre particulares en un lugar inseguro, tuvo consecuencias pues no es un problema de seguridad pública @Diario_Cambio @rochapress pic.twitter.com/dvTS9CXG8z

En entrevista, la legisladora priista señaló que los casos violentos que sucedieron la pasada semana en el estado fueron dolorosos, incluido el feminicidio de Liliana Lozada, asegurando que no es un asunto de Seguridad Pública ya que los calificó como actos no ‘difíciles de prever’.

En ese sentido, destacó específicamente en el feminicidio de Liliana Lozada, que la seguridad depende de los ciudadanos en parte, pues deben de tener constante comunicación con su familia y el no acudir a lugares de riesgo, asegurando que en el caso de la joven madre de dos hijos se pactó una cita entre particulares y hubo consecuencias graves.

“El tema de la seguridad es un asunto de dos o de varias partes, una de ellas es el ciudadano o la ciudadana que tiene que tener previsto algún mecanismo de comunicación con la familia, con los seres queridos; y lo otro no acudir a lugares que pudieran considerarse de riesgo, lamentablemente el caso conocido (el de Liliana Lozada), fue una situación en donde de particular a particular pactan una cita y bueno las consecuencias están ahí”, señaló la diputada.