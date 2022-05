Perfil: Arturo Rueda, el periodista incómodo de la prensa poblana

Arturo Rueda, periodista con más de 20 años de trayectoria y director de Diario CAMBIO se ha caracterizado por ser una voz crítica de Puebla, incomodando a los hombres del poder y exhibiendo las irregularidades que cometen desde el ejercicio de sus cargos.

Egresado de la Escuela Libre de Derecho, contando con una maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE) y un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid; Arturo Rueda se ha caracterizado por ser un personaje polémico, toda vez que el estilo con el cual da a conocer las noticias no es del agrado de aquellos a quienes les incomoda.

La carrera periodística de Arturo Rueda comenzó en el 2000, cuando formó parte de los periódicos Intolerancia Diario y El Universal Puebla, en los cuales se comenzó a publicar su columna Tiempos de Nigromante, la cual sigue vigente a la fecha.

Posteriormente en el 2005, pasó a formar parte de Diario CAMBIO, en donde ocupó el cargo de coordinador de opinión, manteniendo la voz crítica frente al escándalo del gobernador Mario Marín por el caso de Lydia Cacho.

Fue en el 2008 cuando llegó a la dirección de esta casa editorial tras la salida de Mario Alberto Mejía, puesto en el cual se ha mantenido durante los últimos 14 años, en los cuales impulsó el desarrollo de este medio de comunicación, logrando colocarlo como el portal más leído en todo Puebla, según el Alexa Rank, de Amazon.

En una entrevista publicada el 21 de diciembre de 2017 Arturo Rueda destacó el estilo periodístico de Diario CAMBIO, asegurando que este medio nunca será condescendiente ya que tiene el coraje de buscar la verdad y darla a conocer a través del periodismo, sin importar los intereses políticos.

“La identidad periodística nunca está cómoda, porque no parte de entender el periodismo como un ejercicio de relaciones públicas, no queremos quedar bien con nadie, excepto con nuestros lectores. Es una empresa, es un negocio, pero la base de la empresa y el negocio es que la gente nos lea y si la gente no nos lee es porque no escribimos cosas interesantes”, declaró en aquella ocasión.