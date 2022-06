Cecilia Monzo explicó en VIDEO la denuncia vs Zavala por pensión alimentaria de su hijo

La activista señaló que el ex secretario de Gobernación abandonó a su hijo después de exigir que fueran padres, por lo que en su momento sostuvo grandes batallas para obtener la pensión

La activista Cecilia Monzón tuvo un hijo con el ex secretario de Gobernación en el sexenio de Mario Marín Torres, Javier López Zavala, no obstante el priista no cumplió con sus obligaciones de padre por lo cual la activista lo denunció para exigirle el pago de la pensión alimentaria debido a que el excandidato a la gubernatura sólo pagaba a conveniencia.

A través de sus redes sociales, Monzon señaló que el ex secretario de Gobernación abandonó a su hijo después de exigir que fueran padres, por lo que en su momento sostuvo grandes batallas para obtener la pensión.

El sábado 21 de mayo Cecilia Monzón fue asesinada a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Y este lunes 6 de junio fue detenido López Zavala por su presunta participación en ese hecho.