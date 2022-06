Trasciende detención de Santiago Bárcena; lo señalan como cómplice de Zavala en ejecución de Cecilia Monzón

De acuerdo al periodista, Valentín Varillas, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Bárcena, también fue detenido y se encuentra en la Fiscalía General del Estado

Esta tarde trasciende la detención de Santiago Bárcena por presuntamente ser cómplice de Javier López Zavala, pues fue su ex secretario particular del priista durante el sexenio de Mario Marín Torres.

De acuerdo al periodista, Valentín Varillas, el ex secretario de Relaciones Exteriores es relacionado con el caso de la ejecución de la activista, Cecilia Monzón.



“Me informan también de la detención de Santiago Bárcena Álvarez, como presunto cómplice de Javier López Zavala en el caso del asesinato de #CeciliaMonzon”, escribió el poblano.



Este día por la mañana fue detenido Javier López Zavala por su posible relación en el asesinato de la activista, Cecilia Monzón, el pasado 21 de mayo.

Ante esto, todavía la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido ningún comunicado al respecto, pues no ha confirmado el motivo de la detención de Zavala ni de Bárcena.