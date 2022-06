Mamá de Santiago 'B' afirma que fue engañado por López Zavala; "le pidió la camioneta para ir a una boda"

La madre de Santiago Bárcena, el ex secretario particular de Javier López Zavala, emitió un comunicado en donde aseguró que su hijo es inocente tras ser uno de los implicados en el Feminicidio de Cecilia Monzón y se encuentra viviendo una injusticia, pues dijo que el ex funcionario le pidió la camioneta tipo Durango con engaños para ir a una boda: "Ese fue el error de Santi, confiar en una persona que había sido su jefe".

A través de grupos de WhatsApp comenzó a circular una carta firmada por la señora Alejandra Álvarez de Bárcena, en la que señala que su hijo Santiago, uno de los 4 implicados del feminicidio de Monzón Pérez, supuestamente su único pecado fue confiar en su ex jefe, Javier López Zavala.

Cabe mencionar que la camioneta a la que se refiere la madre de Santiago, es la tipo Durango color rojo con la que Jair y Silvestre huyeron luego de haber asesinado a la activista el 21 de mayo.

Sin embargo, la madre de Santiago aseguró que su hijo fue engañado, debido a que López Zavala se la habría pedido prestada para asistir a una boda en Chignahuapan, ya que el auto que utilizaba se le había descompuesto.



"Todo lo que aquí les digo se sustenta tanto en su declaración la cual dio de manera voluntaria, así como en testigos que corroboran lo dicho, y el mismo chat de WhatsApp donde está persona (Javier N) le pide la camioneta para ir a una boda", dice el comunicado.



Finalmente, la señora Alejandra Álvarez aseguró que su hijo es trabajador y también pidió justicia por él, incluso mencionó "condenar a un inocente no es una forma de hacer justicia".

Cabe mencionar que la Fiscalía de Puebla detalló el pasado lunes que Santiago, Javier López su sobrino y Silvestre, estuvieron planeando desde abril del año en curso el asesinato de Cecilia Monzón.

De acuerdo con la FGE, Santiago les proporcionó su camioneta para que Jair huyera por Silvestre (el sicario que mató de seis balazos a la activista), luego de cometer este crimen.