Autoridades deberán resolver el tema de la denuncia que presentó Nacho Mier: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que las autoridades correspondientes deberán resolver el tema de la denuncia que presentó el diputado federal, Ignacio Mier Velazco en su contra, además de que reiteró la crítica al dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado Carillo por su "imparcialidad y veracidad".

En conferencia el titular del Ejecutivo comentó que esta polémica que creció ayer, son materia de investigaciones, no un conflicto personal entre él y el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, por lo que la Fiscalía General de la República deberá resolver la situación.

Nuevamente cuestionó la imparcialidad del dirigente nacional a quien ayer en un breve mensaje en Twitter le pidió informarse sobre la situación antes de dar alguna opinión acerca del tema que surgió ayer a raíz de la denuncia del congresista federal.

"No es un asunto de conflictos personales, esto está a cargo de autoridades con eso digo todo, respecto a la opinión que dio el presidente nacional, que lo califican como el imparcial y el veraz, eso es, son investigaciones que están a cargo de autoridades no son cosas de grilla no por favor, son hechos objetivos", manifestó.