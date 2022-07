Despenalización del aborto en Puebla sin fecha para legislarse: Mónica Silva

La legisladora del PT reconoció que no se tiene certeza si se comenzará a analizar su iniciativa en septiembre con el nuevo periodo legislativo, o hasta el siguiente año

La diputada Mónica Silva Ruiz reconoció que no se sabe si será para el periodo ordinario que inicia el 15 de septiembre o para el siguiente año cuando se legisle en materia de aborto en Puebla, ya que la iniciativa no alcanzó consensos en este periodo que culmina el viernes.

En entrevista con Diario CAMBIO la petista declaró que la serie de iniciativas en materia de aborto ya se encuentran dentro de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para encontrar los consensos que no se lograron durante el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones en el Poder Legislativo; por lo cual habrá que esperar a las resoluciones que se emitan con posterioridad.

En este sentido, Silva Ruiz afirmó que ya no depende de ella la posibilidad de echar a andar las iniciativas para despenalizar el aborto en Puebla para que puedan ser debatidas en comisiones y puedan generarse los diálogos para su aprobación, o en caso contrario, que se desechen.



“La realidad es que hoy las iniciativas ya se encuentran en la Junta de Gobierno, yo estoy convencida que al interior de ella la discusión del presidente del Congreso ha sido extraordinaria y que él estará cabildeando por ahora las fuerzas políticas que integramos el Poder Legislativo para que podamos a la brevedad discutirlas. No es una cuestión que yo decida”, dijo la diputada.



A pregunta expresa de si no se había ocupado el tema de la aprobación de la violencia vicaria en el Congreso para “tapar” que no se pudo legislar en materia de la Interrupción Legal del Embarazo, la integrante de la bancada del PT declaró que no era el caso, pues aunque las dos se enfocan en enfrentar la violencia contra la mujer, lo hacen en ámbitos distintos y por lo tanto cuando llegue el momento de debatir sobre el aborto se intentará agotar la discusión en comisiones y con los colectivos que exigen su despenalización.



“No hay ninguna intención de tapar un tema con el otro. Lo cierto es que este tema en particular va hacia un tipo de violencia contra las mujeres; y el tema del aborto tendrá su momento y su espacio igual que lo tuvo esta que se llevará a su discusión. Espero que sea lo más pronto posible, en un tiempo próximo, pero eso ya no depende de mí”, aclaró la presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso.



Finalmente insistió que en la legislación sobre el aborto pesan los consensos que se logren en el interior del Congreso y con cada grupo parlamentario de las distintas fuerzas políticas, como el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Morena.