Ataques en nuestra contra fue una emboscada de Belmont: Sánchez Sasia (FOTOS)

Los ataques de los cuales fueron víctimas diputados de Morena en un evento con militantes se trataron de una emboscada del dirigente Aristóteles Belmont, consideró el legislador local Fernando Sánchez Sasia.

El representante del Distrito 24 de Tehuacán lamentó los hechos que se presentaron el pasado sábado, señalando que él junto con sus compañeros legisladores fueron “vapuleados” tanto física como verbalmente, sin que cayeran en las provocaciones que les hicieron.

Ante las agresiones, Sánchez Sasia criticó al dirigente del partido, Aristóteles Belmont, al señalar que no intervino en ningún momento para tratar de calmar a los quejosos, ni siquiera cuando fue cacheteado a pesar de que se encontraba a escasos dos metros de los hechos.

Por ello es que indicó que al parecer todo se trató de una emboscada para poder atacar a los diputados que acudieron al evento, ya que se permitieron las agresiones ante la complacencia de las autoridades partidistas.

"El tema sucedió por una situación de una redada, de una emboscada, de las cuales fuimos víctimas. Me parece que quien tiene las riendas del partido, el señor Aristóteles Belmont, no actuó en correspondencia del momento, se ve en los videos que está a dos metros detrás de mi persona y no hizo nada por contener a la multitud", expresó en entrevista con el periodista ‘Toño’ de la Vega.