Agustín Guerrero lamenta que la administración de Morena dirigida por Aristóteles Belmont fue ineficaz

El secretario general del CEE de Morena, Agustín Guerrero, criticó la pasada administración del partido en Puebla liderada por Aristóteles Belmont, pues aseguró que se reunían de vez en cuando y nunca fijaron una postura como fuerza política.

En rueda de prensa, Guerrero lamentó que la administración pasada, encabezada por Belmont Cortés, haya sido ineficaz y poco productiva.

“Nos topamos con irregularidades en el pasado CEE, nosotros vimos con mucha tristeza como no había reuniones del CEE, no había directrices, no opiniones, no se fijaba postura, se reunían cada vez que había una crisis o cada vez que había una elección. Así no puede ser un partido político” afirmó el secretario general.