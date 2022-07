Carvajal anuncia amparos colectivos vs aumento a tarifas del agua en Puebla (VIDEO)

Los morenistas Alejandro Carvajal Hidalgo y Omar Jiménez advirtieron que una vez que sea publicada el incremento de las tarifas del agua en el Periódico Oficial del Estado emitirán amparos en los juzgados distritales de Puebla con el fin de que puedan ser retomados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar revertir el dictamen.

La votación del viernes a favor del aumento de las tarifas del agua en la capital poblana y en cinco municipios del estado continúa generando debate, ya que, en entrevista, el abogado y activista Omar Jiménez señaló que tendrán 15 días después de la emisión del dictamen del Congreso local en el Periódico Oficial para poder lanzar los amparos.

Con este posicionamiento recalcaron su repudio ante la decisión de los 30 legisladores, entre ellos 13 morenistas, del Congreso local de aprobar la iniciativa dejando en claro que ellos no comparten ninguna afinidad con los valores que la Cuarta Transformación y Morena buscan promover ante la ciudadanía.

A la vez, Carvajal Hidalgo se detuvo a hablar de los morenistas que votaron a favor de esta medida y señaló que los actos que se vivieron el sábado donde aquellos fueron abucheados y corridos por sus colegas de partido no fue un enfrentamiento, sino señalamientos puntuales por una decisión que no comulga con los valores de la Cuarta Transformación.

“En Morena sólo caben los proyectos de izquierda, no caben aquí los saqueos a la gente. No hubo un enfrentamiento como se maneja, hubo un señalamiento directo a quienes están traicionando al voto popular y al movimiento de muchos años”, apuntó Carvajal.

En este tenor, aseguró que sería capaz de dejar su puesto en el Congreso de la Unión si es que alguien lo amenaza políticamente por su activismo a favor de las causas sociales como los ‘tarifazos’ al agua o el cobro del DAP.

“Yo me voy a enfrentar a las autoridades de manera pacífica siempre ante las ilegalidades. Les regalo mi cargo, se los regalo a los de Morena, no me interesa, si es que me piden que deje de luchar a favor de la ciudadanía, dejo los cargos para luchar por la ciudadanía”, advirtió Carvajal