Reformas al Poder Judicial son un ‘traje a la medida’ para alguien: Mónica Rodríguez

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia sentenció que las reformas al Poder Judicial del gobierno del estado sí están dirigidas a una persona en especial, por lo que enfatizó que se deben analizar a fondo y no votar inmediatamente en el Pleno.

En entrevista, la panista subrayó que la iniciativa presentada por el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta sí intervendrá en algún personaje del Poder Judicial, aunque no dijo a quién se refería; por ello precisó que la propuesta requiere un trabajo exhaustivo y las voces de los diputados en la comisión donde fue turnada.

“Me parece más bien que esta reforma es un traje a la medida para alguien, no me parece que sea una reforma para traer más justicia a las y los poblanos, eso me parece. Pero se debe estudiar más a fondo y dedicarle importancia como a todas las demás iniciativas”, afirmó Rodríguez Della Vecchia.