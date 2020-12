El Toñín no quiere seguir exhibiéndose, frena entrega de verduras en Puebla (VIDEO)

Antonio Valente Martínez Fuentes alias “El Toñín” presunto capo huachicolero decidió suspender la entrega de productos alimenticios en la ciudad de Puebla, supuestamente por las difamaciones en su contra.

A través de su perfil de Facebook, informó que el reparto de verduras quedó suspendido, por lo que agradeció a los agricultores que confiaron en él, para ayudar a las personas que atraviesan por una crisis económica a consecuencia de la pandemia por el coronavirus, sin embargo, dijo que tras las presuntas difamaciones de los medios de comunicación prefiere dejar de suspender la ayuda humanitaria.

“Quiero darles las gracias a todos los agricultores y comerciantes de hortalizas que se sumaron en esta graban labor para apoyar a las personas más necesitadas y afectadas con lo de la contingencia, que perdieron empleos. Y la verdad amigos yo no quiero que los periódicos sigan difamándome y sigan hablando cosas que no son reales (…), yo soy un gran agricultor y lo que menos quiero es molestar al señor gobernador Miguel Barbosa, yo solo quise apoyar a la gente sin ningún fin político, solo fue por hermandad y hacer esa gran labor altruista, entonces me duele mucho, me duele en el alma que hoy ya no se va poder compartir”, dijo a través de un video en sus redes sociales.