Ante Santos es una final por la Liguilla: Omar Fernández

Omar Fernández, mediocampista del Club Puebla, sentenció que el juego contra Santos de la jornada 13 del Guard1anes 2020 será una auténtica final que deben ganar para afianzarse en la Liguilla, debido a que sueña con jugar una fase final, pues el equipo, la afición y la directiva enfranjada se lo merecen.

En conferencia de prensa, el colombiano aseguró que el partido del próximo viernes será la primera de las cinco finales, pues primero van ante Santos, luego Monterrey, después León, Atlas y por último, Atlético San Luis. Y deben de sumar si es que quieren la Liguilla del torneo.

“El partido contra santos tenemos que ganarlo sí o sí, necesitamos sumar de tres para seguir en zona de Liguilla, es una final, es un rival que está peleando lo mismo que nosotros así que tenemos que sacar un pasito de diferencia contra ellos y otros equipos que nos persiguen. Sueño con una Liguilla, yo creo que nos la merecemos, hemos estado a un punto, a dos o tres, pero al final no se nos da, yo creo que esta es la oportunidad que nos merecemos, la verdad que todo el equipo y la directiva trabaja para cumplir ese objetivo, Dios quiera que podamos clasificar primero al repechaje y luego estar en la verdadera Liguilla”, comentó.

A su vez, el futbolista cafetalero aseguró que el juego contra Querétaro -en donde lograron remontar una desventaja de dos goles para empatar en el último minuto- sirvió para demostrar que la Franja tiene un gran potencial para dar, superior a lo que han demostrado. En este sentido, el centrocampista mencionó que le gusta más que el equipo ataque por encima de adoptar un estilo defensivo, sin embargo, expresó que no podrán jugar siempre de manera ofensiva pues hay rivales más potentes que los Gallos y les podrían hacer muchísimo daño.

“Obviamente me gusta muchísimo más atacar, lo dije contra Necaxa y Querétaro, nos arriesgamos a jugar más para adelante y pudimos revertir un resultado en contra, el equipo metió corazón y fútbol, no pudimos lograr el triunfo, pero así es el fútbol y nos demostramos que podemos hacer más de lo que hemos hecho. Yo que soy un jugador para ofender, me gusta más el estilo ofensivo porque uno tiene más posibilidades de anotar, pero hay que tener precaución, no podemos dar tantas libertades contra todos los equipos, hay que saber planificar esto”, declaró.

Un equipo motivado, unido y que busca Liguilla sí o sí

Por último, Fernández destacó que la escuadra poblana está diseñada y trabaja para disputar una Liguilla, por lo que todos los futbolistas de la plantilla y su cuerpo técnico están motivados y unidos para afrontar la recta final del Guard1anes 2020 y conseguir el objetivo trazado.

“El equipo está para clasificar a esa Liguilla tan esperada, lo ideal sería recibir ese partido único en casa para tener ventaja, va a ser un partido diferente y todo puede pasar, lo que hoy buscamos es afianzarnos en esos puestos de Liguilla, el equipo está muy motivado y unidos, nosotros tenemos que trabajar para nosotros y para la afición, que son el alma del club, vamos a estar muy motivados para esta recta final del torneo”.