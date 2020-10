El Chelís ex director técnico del Club Puebla inicia su faceta como narrador deportivo (VIDEO)

El ex director técnico del Club Puebla, José Luis Sánchez Solá "El Chelís", comenzó su faceta como narrador deportivo, luego de narrar un gol que fue "reventado" en redes sociales por su falta de emotividad.

A través de redes sociales, el periodista David Medrano Mora compartió el video del partido entre Celaya y Cimarrones, juego en donde Chelís tomó el rol de narrador, tras la ausencia de su compañero, a quien le ocurrió una falla técnica.

Ante esto, Chelís continuó la narración y comentó el desarrollo de una jugada de Cimarrones que culminó en gol, misma que fue muy criticada por la manera en cómo la narró el ex entrenador camotero.

"Otra buena jugada con López que se interna, hay poco rematador, gol, gol, gol, otra vez le ganan la espalda al central, gol de cimarrones", fue la "narración" de Chelís con falta de emotividad

El periodista ironizó la narración, al publicar el video acompañado de la frase " El Chelís narrando, ya lo he visto todo".

El comentarista de la cadena ESPN, aclaró que pensando la situación se dio cuenta que no entendió su cambio de rol de comentarista, a cronista, por lo que realizó una comparación sentenciando "necesitaban un portero y entré de delantero".

"Dándole vueltas, ya sé que me pasó: me dicen, síguele tú solo Chelis y yo seguí, pero en mi papel de comentarista y no de narrador. Necesitaban un portero y entre de delantero", concluyó.